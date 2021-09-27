Коммунисты пришли к власти в Австрии

Коммунистическая партия Австрии добилась небывалого успеха в современной истории, одержав победу на муниципальных выборах в Граце, втором по величине городе страны.

Кресло его бургомистра, как ожидается, достанется ведущему кандидату "красных" на выборах Эльке Кар. Действующий градоначальник Зигфрид Нагль, представляющий консервативную Австрийскую народную партию и проработавший на этом посту 18 лет, уже объявил о своей отставке.

Эльке Кар, депутат горсовета Граца от КПА: __"Многие в нашей партии на протяжении десятилетий всегда были рядом с людьми, были сторонниками людей, у которых зачастую дела идут не так хорошо, и мы всегда фокусировали наше внимание на проблемах трудящихся. Мы будем вести переговоры со всеми сторонами в муниципальном совете с тем же чувством ответственности и рассудительности, как мы всегда делали это в прошлом".

По предварительным данным, КПА набрала почти 29% голосов, тогда как АНП - около 26%. Несмотря на то, что в Граце коммунисты на протяжении многих лет пользуются популярностью благодаря программе в сфере социального обеспечения и улучшения условий труда, их победа стала для Австрии настоящей сенсацией. Обозреватели назвали ее исторической, а канцлер Себастьян Курц признался, что очень удивлен такому результату, который, по его словам, заставляет задуматься.