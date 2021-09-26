Танцоры из Аргентины заняли весь подиум на чемпионате мира по танго, который накануне завершился в Буэнос-Айресе.

Эммануэль Касаль и Янина Мусика победили в категории сценическое танго — постановочном танце с акробатическими движениями.

Второе место в сценической категории заняла пара двух мужчин: Федерико Каррисо и Хуан Сегуй.

Лучшими танцорами салонного танго — более медленной и размеренной версии танца — стали Агустин Агнес и Барбара Феррейра.

Впервые в истории в этом году финал чемпионата прошел под открытым небом: для этого организаторы перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. Из-за пандемии приехать на конкурс смогли не все участники, и часть выступлений жюри оценивали по видеозаписи. В прошлом году чемпионат мира по танго полностью проходил онлайн.