Швейцарцы сказали "да" однополым бракам

ЛГБТ-сообщество Швейцарии празднует победу: на состоявшемся во воскресенье референдуме граждане альпийской республики высказались за легализацию однополых браков. Реформу, предусмотренную ещё в декабре прошлого года, поддержали 64,5% принявших участие в плебисците. Теперь геи и лесбиянки смогут официально ирегистрировать брак и пользоваться всеми вытекающими из этого правами.

"Это невероятная победа! Сегодня швейцарцы нас по-настоящему поддержали. Это очень чёткий сигнал в пользу прав человека, достоинства, ЛГБТ-сообщества. Я думаю, что для многих людей после многих лет борьбы, после многих лет дискриминации сегодня наступил знаменательный день", - говорит Мишель Рудин, сопредседатель "Розового креста".

С 2007 года однополые пары в Швейцарии имели право получить официальное разрешение на гражданские союзы, но они не были равны браку. Результаты референдума изменили этот закон, разрешив не только однополый брак, но и усыновление детей. Новое законодательство также упростит получение швейцарского гражданства для иностранных партнёров гомосексуалов.