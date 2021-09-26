Прямой эфир | В Германии проходят выборы в Бундестаг

Прямой эфир | В Германии проходят выборы в БундестагКомментарии
В Германии проходят парламентские выборы, которые определят политическое будущее страны на ближайшие четыре года. Ангела Меркель, которая руководила страной последние 16 лет, впервые не стала выдвигать свою кандидатуру, заявив, что после формирования следующего кабмина намерена уйти из политики.
В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.
Реальные шансы попасть в парламент есть у блока ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия.
Состав Бундестага на сегодняшний день:
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Лидеры предвыборной гонки по соцопросам.
ПОСТ 2.
Второй фаворит предвыборной гонки - Армин Лашет.
Любимчик Меркель уже выделился тем, что "показал" журналистам свой бюллетень.
Чем еще он интересен, можно почитать тут:
Тяжёлая кампания Армина ЛашетаeuronewsЛидер блока ХДС/ХСС не раз подвергался критике за целый ряд неудачных заявлений и поступков.
Три фаворита предвыборной гонки по социологическим опросам
ПОСТ 1.
Социал-демократ Олаф Шольц, министр финансов и вице-канцлер в уходящем правительстве.
Почитать об этом политике, которого критики обвиняют в недостатке харизмы можно здесь
Олаф Шольц: кампания без лишних словeuronewsИзбирательная кампания Олафа Шольца прошла в целом успешно: ему удалось повысить рейтинги партии и снова сделать её основной силой левого фланга.
Тем временем, популярность однопартийца Меркель резко упала после летнего видео, на котором он смеется во время посещения одного из затопленных районов.
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Накануне выборов в бундестаг Ангела Меркель поддержала Армина ЛашетаeuronewsБорьба за избирателей в Германии
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет неправильно сложил избирательный бюллетень, и окружающие, включая журналистов, смогли увидеть его выбор.
В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список.
Лашет отдал первый голос за кандидата от ХДС в избирательном округе, а второй - за блок ХДС/ХСС. Он заявил журналистам, что выборы "определят направление развития Германии в ближайшие годы". "В связи с этим каждый голос имеет значение", - сказал он.
Избирательные участки в стране открылись сегодня в 08:00 (09:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).
Сразу после закрытия участков будут опубликованы первые данные экзитполов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные официальные данные от ЦИК ФРГ будут опубликованы в ночь на понедельник.
Правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны из 83 млн, проживающих в стране.
Напоминаем, что действующий лидер страны Ангела Меркель не участвует в выборах. После 16 лет на посту канцлера она объявила, что завершит карьеру после формирования нового кабинета министров.
Реальные шансы попасть в парламент есть у блока ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия.