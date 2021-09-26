Прямой эфир | В Германии проходят выборы в Бундестаг

В Германии проходят парламентские выборы, которые определят политическое будущее страны на ближайшие четыре года. Ангела Меркель, которая руководила страной последние 16 лет, впервые не стала выдвигать свою кандидатуру, заявив, что после формирования следующего кабмина намерена уйти из политики.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Реальные шансы попасть в парламент есть у блока ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия.

Состав Бундестага на сегодняшний день:

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