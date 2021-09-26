В Будапеште открылась Всемирная охотничья выставка. Здесь можно увидеть чучела диких животных и более полутора тысяч разнообразных охотничьих трофеев. На проведение мероприятия, которое продлится 20 дней, было потрачено около 70 миллиардов форинтов из госбюджета, что во много раз превосходит годовые расходы на содержание десяти венгерских заповедников. На выставке представлено множество моделей охотничьего вооружения, здесь также можно узнать о местах для охоты.

– Анатолийский муфлон – важный вид для охотников, – рассказывает Мехемед Узман, директор турецкого заповедника. – Ещё у нас водится анатолийский дикий козёл, на него тоже очень многим нравится охотиться.

Организаторы ожидают, что выставку, которая проводится уже в 50-й раз, посетят около миллиона человек.

– Охота существует столько же, сколько само человечество, и она весьма популярна, – отмечает Йенс Дровацки, гендиректор Blaser Group. – Но определённые виды охоты нуждаются в регулировании в связи с ростом населения, сокращением численности животных и их зон обитания, лесов.

На открытии выставки присутствовал вице-премьер-министр Венгрии. Из Будапешта передаёт корреспондент Euronews:

– В ожидании четвёртой волны коронавируса власти продлили чрезвычайное положение до 1 января, но на Всемирной охотничьей выставке все ограничения были сняты. Любой желающий может попасть на выставку без сертификата о вакцинации, и даже медицинские маски, вопреки рекомендациям вирусологов, носить здесь не обязательно.