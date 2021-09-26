Тайны крымской пещеры Таврида

Полностью сохранившийся череп гигантской гиены пахикрокуты обнаружен в крымской пещере Таврида. На нём есть и премоляры, что привело ученых к выводу, что даже при отсутствии какого-либо корневого зуба гиены могли дожить до более позднего периода и приспособиться к дроблению костей.

Гиена пахикрокута населяла Землю в позднем миоцене примерно от 7,2 до 5,3 миллионов лет назад и вымерла 400 тысяч лет назад, в среднем плейстоцене. Та, которой принадлежит череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими, и с этой находкой появился шанс определить, какое положение занимает крымская гиена на эволюционном древе гиен Евразии.

Профессор Ларс Верделин, палеонтолог из Шведского музея естественной истории говоит:

"Это удивительное животное появилось в Европе около 2 миллионов лет назад, это очень важный период в эволюции европейской фауны. Оно вымерло примерно через миллион лет, когда предки ныне живущих пятнистых гиен появились в Еворопе".

Таврическая пещера служила убежищем для различных хищников. В разные периоды в ней обитали этрусские медведи, два вида саблезубых тигров, рыси, волки, шакалы и гиены. Исследования в пещере были начаты, чтобы попытаться понять климат и природную среду Крыма до Великого ледникового периода.