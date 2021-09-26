ФРГ: день "исторических выборов"

Граждане Германии устремились на избирательные участки в день выборов в Бундестаг.

Молодёжь, пенсионеры, целые семьи... Предвещая высокую явку, с раннего утра в Берлине выстраиваются очереди из желающих проголосовать.

От их решения зависит то, каким будет состав нового правительства и вектор развития новой страны - после ухода "матери нации" Ангелы Меркель.

"Лично я жду от новой власти более экологичной политики. Надеюсь, в этом плане мы увидим подвижки. Это особенно важно для жителей больших городов. Очень любопытно, каким будет результат. Выборы - зрелище захватывающее", - делится своим мнением избирательница.

"Нужно улучшать жилищные условия. Квартиры должны быть по карману, а не дороже с каждым днём. Поэтому мы идём голосовать - чтобы улучшить нашу жизнь на ближайшие 4 года - 5 лет", - говорит мужчина.

"Я относительно доволен происходящим, но хотелось бы, чтобы политики действовали менее радикально и агрессивно, но больше взаимодействовали с обществом", - сетует ещё один избиратель.

Отличие нынешних выборов ещё и в том, что они проходят в условиях пандемии: масочный режим для голосующих и соблюдении дистанции - обязательные требования. Исполнить гражданский долг можно и по почте. Этим правом воспользовалась сама Меркель.

Лена Рош, корреспондент Euronews:

"Выборы в Бундестаг - событие историческое, потому что впервые с 1949 года на них не баллотируется действующий канцлер. Будет ли страна следовать тому же курсу или сменит направление? Кто будет править Германией? Об этом мы узнаем через несколько недель, если не месяцев долгих коалиционных переговоров".