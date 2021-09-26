Анналена Бербок: "Мы получили мандат на будущее"

Променять мечты о кресле канцлера на третий результат придётся лидеру немецких "зелёных" Анналене Бербок. Единственное утешение по итогам воскресных парламентских выборов - то, что без "Союза 90 / Зелёных" не обойдется создание правящей коалиции, какой бы она ни была.

Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, окончательнрые - через две недели. По данным на этот час, за "зелёных" отдали голоса около 14 % немцев, принявших участие в голосовании.

"Не думаю, что сегодня нам следует отмечать результаты этих выборов. Впервые в Федеративной Республике мы сделали шаг вперед - к тому, чтобы стать ведущей политической силой страны. Мы хотели большего, но не смогли достигнуть этого из-за наших собственных ошибок в начале избирательной кампании, из-за моих ошибок... На этот раз наших усилий оказалось недостаточно, но у нас есть мандат на будущее!" - заявила Анналена Бербок.

При этом, отмечают аналитики, "зелёные" показали свой лучший результат на федеральном уровне с момента создания партии. Причина - обеспокоенность проблемой климатических изменений, широко распространённая среди немецкой молодежи.

"Сегодняшний результат - лучший за всю историю федеральных выборов. Но он далек от того, что предрекали опросы общественного мнения весной, когда "зелёные" были на первом месте. Их лидеры Анналена Бербок и Роберт Хабек заявили, что у "зелёных" есть мандат на будущее. Очевидно, что партия не смогла набрать все возможные очки на "своей" теме климатических изменений. При этом "зелёные", вероятно, войдут в состав следующей коалиции. В штаб-квартире отмечают, что предпочли бы коалицию "светофор" с социал-демократами и либералами, но не исключают коалицию с христианскими демократами и СвДП. Впереди у "зеленых" долгие недели и даже месяца переговоров, но сегодня здесь все празднуют", - передаёт из Берлина Кейт Брэди.