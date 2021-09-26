Берлинский марафон: триумф эфиопцев

Представители Эфиопии празднуют победу на Берлинском марафоне. У мужчин лучшим стал Гуйе Адола. Этот бегун преодолел 42-километровую дистанцию за 2 часа 5 минут и 45 секунд. Адола опередил своего именитого соотечественника, который выходил на старт в ранге фаворита. В итоге олимпийский чемпион Кенениса Бекеле пришёл к финишу третьим. Второй - Бетвел Йегон из Кении.

У женщин весь пьедестал почёта заняли эфиопские бегуньи. А выиграла один из самых престижных марафонов мира его дебютантка Готитом Гебреселасси. С отставанием больше минуты финишировала Хивот Гебрекидан. Третья - Элен Тола.

Общий призовой фонд соревнования - один миллион долларов.