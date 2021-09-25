Власти США ликвидировали лагерь гаитянских беженцев в Дель-Рио

Власти США ликвидировали лагерь гаитянских беженцев в городе Дель-Рио. Еще в прошлые выходные на границе Техаса и Мексики в самодельных шалашах из тростника жили почти 15 тысяч нелегальных мигрантов.

Часть из них американские власти перевезли в другие города, а около двух тысяч человек самолетами отправили обратно на Гаити. Еще восемь — уехали в Мексику самостоятельно.

«У нас есть так много. Я просто чуть-чуть помогаю им сделать первый шаг. И как это бывает с детьми, когда увидишь их в следующий раз, они уже будут бегать», — рассказывает Дейв из Огайо.

На уходящей неделе резкую критику вызвали кадры, на которых конный пограничный патруль США оттеснял мигрантов в воды реки Рио-Гранде. При этом офицеры использовали кнуты и поводья.

«Я был в ужасе, когда увидел эти фотографии. От того, какие периоды нашей истории они напоминают, и от того факта, что эта страница, к сожалению, не была до конца перевернута. Это значит, что у нас много работы. Мы очень сосредоточены на ней», — говорит министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Наплыв мигрантов в Техас связывают с ослаблением Мексикой пограничного контроля и слухами о том, что в США стало легче получить убежище. Джо Байден отменил часть иммиграционных правил, установленных Дональдом Трампом, и отложил депортацию гаитян уже находившихся в стране.