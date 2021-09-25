Британцы сталкиваются с дефицитом бензина на автозаправочных станциях

Топливо, утверждают власти, в стране есть, но не хватает водителей больших грузовиков, в том числе бензовозов. В результате бензин не поставляется своевременно. Число водителей в королевстве значительно сократилось после "брексита", в связи с новыми правилами получения рабочих виз.

Род Маккензи, Ассоциация автоперевозчиков: "Во все это вовлечена политика. Это первопричина создавшейся ситуации. Но нужно сделать так, и это базовые вещи, что бы у британцев были и еда, и топливо. На фоне "брексита" мне кажется, что правительство могло бы принять тот факт, что на самом деле, в краткосрочной перспективе нам действительно нужны иностранные водители, которые могли бы нам помочь".

Министр транспорта Грант Шэппс признал наличие проблемы. По словам Шэппса, правительство работает над ее решением: "На протяжении многих лет мы скорее мирились с ситуацией, когда в королевстве наблюдался приток более дешевой рабочей силы, часто из восточноевропейских стран. Это способствовало снижению цен на рынке, что привело к оттоку из сектора водителей грузовиков. Поэтому нужно быть осторожными, чтобы не усугубить проблемы в будущем. Тем не менее, я согласен, что в краткосрочной перспективе мы рассмотрим все возможные варианты. Именно этим мы активно занимаемся".

По оценкам Ассоциации автоперевозчиков, в королевстве пустуют более 100 тысяч вакансий водителей грузовиков. Сообщается, что власти планируют выдавать водителям из других стран временные разрешения на работу. Предполагается, что это улучшит ситуацию с поставками, не только топлива, но и продуктов.