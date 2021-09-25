В Барселоне отпраздновали освобождение Карлеса Пучдемона из-под стражи

Жители Барселоны отпраздновали освобождение Карлеса Пучдемона из-под стражи. Накануне суд города Сассари на Сардинии, где лидера каталонских сепаратистов задержали в прошлую среду, постановил освободить политика и даже разрешил ему покинуть итальянский остров. Правда, 4 октября ему придется вернуться на заседание по экстрадиции в Испанию.

«Его задержание означает, что ущемление каталонцев в правах и свободах, которым занимается правительство Испании, достигло высшей точки», — говорит житель Барселоны Анхель Дуран.

«Совершенно ясно, что он не вернется в Каталонию, пока она не станет независимой или пока не будет амнистии. Мы уже знаем, что случится, если он здесь появится. Так что думаю, он приедет в Каталонию, только если мы будем независимыми, если мы победим. Или когда будет объявлена амнистия», — считает активистка Анна Аморес.

«Испания никогда не упустит возможности выставить себя на посмешище», — сказал Карлес Пучдемон ожидавшим его у ворот изолятора журналистам.

В последнее время политик, которого Мадрид обвиняет в подстрекательстве к мятежу из-за участия в организации референдума о независимости Каталонии 2016 года, жил в Бельгии, где был избран депутатом Европарламента. На Сардинию он приехал на фестиваль каталонского фольклора.