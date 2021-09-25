Вулкан на острове Пальма извергается седьмой день

Лава, пепел и облака дыма: на канарском острове Пальма седьмой день извергается вулкан гряды Кумбре-Вьеха. Накануне в нём открылась новая трещина, откуда на поверхность выливается магма. Взрывная активность вулкана также увеличилась.

Из соображений безопасности власти решили эвакуировать ещё около 1 300 местных жителей. На уходящей неделе покинуть свои дома уже пришлось 7 000 человек. Уехать из опасного района приказали даже пожарным.

Над Пальмой поднялось облако пепла: из-за этого канарские авиакомпании Canaryfly и Binter Canarias временно приостановили полеты на остров.

Благодаря оперативной эвакуации, никто из местных жителей не пострадал, однако лава разрушила почти 400 домов, 14 километров дорог, а также плантации бананов, авокадо и винограда, выращиванием которых занимается большая часть населения острова.

Во вторник правительство Испании планирует объявить Пальму зоной катастрофического бедствия и выделить финансирование на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

По данным Национального географического института Испании, за последние сутки в районе вулкана не было зафиксировано подземных толчков, а скорость лавы, текущей в сторону океана, замедлилась: с пяти до одного метра в секунду.

По словам ученых, извержение вулкана Кумбре-Вьеха может продлиться несколько месяцев.