Неделя моды в Милане: коллекция между Западом и Ближним Востоком

Мост между Западом и Ближним Востоком: на неделе моды в Милане группа дизайнеров представила капсульную коллекцию, ориентированную на клиенток из стран арабского мира. Художники попытались объединить традиции итальянской моды и требования ближневосточных стран. Цель — дать женщинам, исповедующим ислам, доступ к итальянскому качеству и материалам, а компаниям из Италии — выйти за пределы европейского рынка.