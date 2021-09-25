Аэропорт на испанском острове Пальма приостановил работу

Из-за скопившегося пепла от извергающегося вулкана прекратил работу аэропорт на испанском острове Пальма. Все рейсы, запланированные на субботу были отменены. Вулкан Кумбре- Вьеха, дремавший полвека, проснулся в прошлые выходные. Благодаря оперативной эвакуации, никто не пострадал, однако лава разрушила более 400 домов и 14 километров дорог.

В аэропорту Пальмы рабочие приступили к расчистке территории и взлетно-посадочных полос. Когда воздушная гавань снова начнет функционировать, пока неизвестно. Пассажиры пребывают в растерянности.

"Нам предложили оплатить дорогу до Тенерифе, или остаться здесь, пока аэропорт не будет открыт", - говорит турист.

Покинуть остров сейчас возможно только морским путем.

"Мы пытаемся уехать на пароме на другой остров, а здесь мы были в отпуске", - поясняет путешественница.

В порту выстраиваются очереди из желающих купить билеты на паром. Судоходные компании из-за возросшего спроса обещают увеличить количество рейсов.