США намерены ужесточить санкции в отношении России

Палата представителей Конгресса в рамках оборонного бюджета одобрила запрет для американцев на торговлю облигациями российского госдолга, в том числе, на вторичном рынке. Это - ответ на вмешательство России в американские выборы. Так считают в Вашингтоне, но отрицают в Москве. Еще одна инициатива - рекомендация Белому дому ввести санкции по "списку Навального". В нем - 35 россиян, которых обвиняют в нарушениях гражданских прав и коррупции. Среди них - руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

В Москве предостерегают Вашингтон от новых необдуманных шагов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", - отметила дипломат.

В документе есть и новые санкции, касающиеся газопровода "Северный поток - 2". Законопроект носит рекомендательный характер: введение санкций будет зависеть от решения, которое примут в Белом доме.