Выжать воду из тумана

Перуанцы, живущие в одном из самых засушливых районов мира, пытаются найти решение проблемы с водой в буквальном смысле этого слова "ловя туманы". Специлаьные устройства будут улавливать и собирать капли влаги из клубящихся покровы.

Неправительственная организация "Перуанцы без воды" помогла приобрестми панели, покрытые полиэтиленовой сеткой, которые переносят капли по трубе в сборный резервуар, а к нему получить доступ около 20 000 жителей поселения скваттеров Эль-Требол в столице Лиме.

"Для нас это похоже на чудо, потому что мы не думали, что у нас будет столько воды из этого улавливателя тумана", - говорит 49-летняя Жустина Флорес, которая живет на голом холме, где нет деревьев.

Лима - второй по величине после Каира город в мире, построенный в пустыне. Флорес рассказала, что , при помощи панели площадью 20 кв. м может собрать 200 л воды в день и что этого достаточно, чтобы наполнить хотя бы один общественный котёл, которым пользуются 60 её соседей.

Более 1,2 млн жителей столицы Перу страдают от отсутствия доступа к воде. А в таких районах, как Эль-Треболь, практически невозможно построить инфраструктуру для обеспечения питьевой водой.

По официальным данным, одно такое подключение к дому может стоить 35 тысяч долларов США.

Для таких семей, как Флорес, проживание на высоких необитаемых холмах было единственным вариантом, потому что цены на жизнь в нижней части города слишком высоки. Флорес просто заняла землю, которой она сейчас владеет, как тысячи перуанцев за последние 60 лет, без планирования и на фоне незаинтересованности властей в предоставлении адекватных вариантов жилья для рабочего класса.