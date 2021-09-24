Британские фермеры выливают молоко

Молочные реки - не метафора: многие британские фермеры вынуждены выливать удои, так как молоко некому вывозить и негде хранить. Генри Блоксхэм - один из них. "Неожиданно позвонили и сказали, что не могут забрать наше молоко, мы этого не ждали", - вспоминает он.

Фермер говорит об одном из негативных последствий "брексита" - сокращении количества водителей грузовиков. "Если у нас не заберут вовремя молоко, то его придется вылить в канализацию. Для нас вся эта история стала неожиданностью мы как сумасшедшие спешно пытались куда-то сбыть свою продукцию. Это стресс для любого фермера, все как-то пытаются устроиться, а денег дополнительных на это нет", - комментирует он.

В 50 километрах к северу от фермы Генри аналогичные проблемы решает другой агропроизводитель. Со сломом старых цепочек поставок он напрямую привозит молоко потребителям. Задача Пола Боума сегодня - избегать посредников, поэтому его команда делает все сама от А до Я.

"Мы вышли непосредственно на потребителей, доставляем молоко семьям. По сути, взяли судьбу в собственные руки", - рассказывает Пол.

Сын Пола Джек еще до "брексита" заинтересовался производством мороженого, прошел стажировку в Италии. Сегодня его планы по расширению производства "джелато" - под угрозой срыва. По плану, органическое молоко с фермы отца должно дополняться привозными ингредиентами со всей Европы - тут и орехи, и шоколад. Джек не уверен, что справится с растущими тарифами.

"Нам ясно, что цены будут расти и дальше. Фундук поставляется из Италии, фисташки - из Бронте, шоколад - из Бельгии. Доставлять это к нам становится труднее".

После "брексита" прежние цепочки поставок нарушены из-за оттока значительной части работников-иностранцев и усложнения таможенных процедур. Производители продуктов питания призывают правительство разрешить временные рабочие визы и быстро погасить кризис, однако власти рекомендуют делать ставку на местный персонал и поставщиков.