Разговоры окончены

В Германии завершились последние предвыборные дебаты: за три дня до голосования в телеэфире встретились представители семи крупнейших партий, в том числе и три главных кандидата на пост федерального канцлера. Повестка дня была выстроена вокруг вопросов внешней политики и безопасности.

Олаф Шольц, кандидат от Социал-демократической партии, напомнил: "Не устаю повторять: да, некоторые принципы для нас очень важны, например, сильный Евросоюз, без этого мы не сможем играть заметную роль в мире. Но наша стратегия также включает, разумеется, сотрудничество с США, особенно сегодня когда контекст становится критическим, и партнерство с НАТО".

Армин Лашет, кандидат в канцлеры от консерваторов ХДС, условный преемник Ангелы Меркель, разыграл европейскую карту: "Нам нужно больше общеевропейской составляющей, пора говорить, наконец, одним голосом. Нужно запускать совместные проекты, в том числе и оборонные, чтобы быть готовыми действовать, когда США уйдут".

Анналена Баербок идет на выборы от "зеленых". "Я бы хотела, чтобы мы смогли выработать общеевропейскую политику в отношении Китая, - заявила она. - Хочу, чтобы мы перестали играть друг против друга, пора послать миру важный сигнал: "Мы - Европа, у нас достаточный стратегический потенциал, чтобы открыть, наконец, новую страницу в европейской внешней политике и правозащитной деятельности".

По последним опросам, за три дня до выборов большинство симпатий избирателей - у социал-демократов, блок консерваторов ХДС-ХСС идет вторым с небольшом отрывом.