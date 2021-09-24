Грета Тунберг возвращается: шведская активистка приехала в Берлин на манифестацию "Пятницы ради будущего". Нынешняя — приурочена к выборам в Бундестаг. Немецкие "Зелёные" — в числе лидеров опросов. Но по словам самой Греты, ни одна из участвующих в гонке партий не делает и даже не обещает достаточно для спасения климата.

Грета Тунберг, экоактивистка:

"Да, мы должны голосовать, вы должны голосовать. Но помните, что только проголосовать — недостаточно. Мы должны вновь выходить на улицы, вновь требовать от лидеров предпринимать реальные действия в защиту климата".

Климатическая манифестация в центре немецкой столицы собрала, по словам организаторов, десятки тысяч человек. Они хотят обратит внимание немецкого правительства на проблему изменений климата.

_"Я думаю, многие люди сегодня вышли на улицы, чтобы показать, что́ для них действительно важно, я и надеюсь, это повлияет на настроения избирателей".

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_"Чрезвычайно важно, что сегодня сюда пришло так много людей, с намерением убедить сомневающихся голосовать за правильную партию, чтобы для борьбы с изменениями климата было что-то сделано".

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"Я чувствую, что моё будущее украло у меня поколение, которое я никак не могу контролировать, но которое полностью контролирует меня".

Молодёжные акции "Пятницы ради будущего", инициированные Гретой Тунберг, прекратились с приходом пандемии; теперь, на фоне отмены ограничений, экоактивисты вновь стремятся на улицы: в Германии акции состоялись сразу в нескольких крупных городах, о готовности возобновить протесты заявляют и в других странах.