ЦИК подвёл итоги выборов в Госдуму

Центризбирком России на заседании в пятницу подвел итоги трехдневных выборов в Госдуму. Как пояснила его председатель Элла Панфилова, в нижнюю палату российского парламента прошли пять партий: традиционная четвёрка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР), а также дебютант - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут заседать также по одному представителю "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Еще пять мест у самовыдвиженцев, среди которых актёр Дмитрий Певцов, публицист Анатолий Вассерман, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

Явка на этих выборах, которые проходили в течение трёх дней, составила 51,72%. Владимир Путин 17 сентября впервые проголосовал дистанционно, поскольку уже несколько дней находился на самоизоляции в Ново-Огарево, поскольку несколько человек из его окружения заболели Covid-`19.

"Справедливая Россия - За правду" заявила, что не признает результаты выборов в Башкирии и в 212-м одномандатном округе Санкт-Петербурга и будет добиваться пересчета голосов. КПРФ вновь подтвердила свою позицию о непризнании итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.

Новый состав Госдумы соберется на свое первое заседание в начале октября.