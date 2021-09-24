Германия: 16 лет с "матерью нации"

На этой редкой фотографии 17-летняя Ангела Меркель (урождённая Каснер) - пятая слева в первом ряду. Когда будущего канцлера Германии спросили, что больше всего повлияло на её характер в детстве, она ответила: общение с умственно отсталыми.

"Я не боялась вступать в контакт, а еще я выросла в мужской среде", - вспоминала позже она. Будь то студенты-физики, среди которых она познакомилась с будущим мужем Ульрихом Меркелем, или её партия Христианско-демократический союз, которую она возглавила в 2000-м году.

В руководстве тогда находились выходцы из богатейших земель Западной Германии, а Меркель была из Восточной, да ещё и женщина, выросшая в скромной протестантской семье. Такого во главе ФРГ ещё не видели.

Её называли "ставленницей" Гельмута Коля, который доверил ей первый министерский пост и способствовал развитию карьеры. После поражения в 1998-м Меркель отвернулась от него, заявив, что он принимал пожертвования из источников, которые она отказалась раскрывать, и нанёс ущерб партии. Дальше она пошла дальше без него.

Её избрание в 2005 году ознаменовало конец карьеры ещё одной крупной фигуры немецкой политики - тогдашнего канцлера Герхарда Шрёдера. С тех пор Ангела Меркель пережила у власти пять британских премьер-министров, четырех президентов США, трёх испанских и восемь итальянских глав государства.

За 16 лет в политике ведущие мировые лидеры - от Владимира Путина до Барака Обамы - высказывались о ней в превосходной степени, несмотря на то, что отношения с США, не переставали ухудшаться, вспомнить хотя бы скандал со шпионажем Вашингтоном Берлина или отказ Трампа пожать её руку и подписать предложенную ею декларацию, чтобы избежать торговой войны.

Ангела Меркель войдет в историю как лидер страны, принявшей с 2015 года миллион сирийских и иракских беженцев; как "железная леди", которая, не дрогнув, провела свою страну через несколько лет "жёсткой экономии"; как "мать нации", способная решить все без преувеличения проблемы.

Аналитики не исключают, что - учитывая долгий процесс формирования правительства в Германии - Ангела Меркель встретит Рождество в кресле канцлера.