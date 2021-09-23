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Украина

Киев определил, кто такие олигархи, и наложил на них ограничения

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 Павел Барсуков
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Владимир Зеленский на трибуне ГА ООН
Владимир Зеленский на трибуне ГА ООН   -   Авторское право  Eduardo Munoz/AP
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Олигархической власти на Украине больше не будет, заявил президент страны Владимир Зеленский после того, как Рада одобрила законопроект. Киев решил чётко определить, кто подпадает под это понятие, и наложить на таких заметные ограничения.

Для того, чтобы считать олигархом, нужно попасть под три определения из четырёх: по объёму активов, владению предприятием-мнополистом, значительным влиянием на СМИ и участию в политике.

Закон приняли на следующий день после покушения на помощника Зеленского.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ".

Машину Сергея Шефира обстреляли в ночь на среду. Президент Украины тогда же заявил, что его команда продолжит реформы, направленные "на борьбу с криминалом и крупными влиятельными финансовыми группами".