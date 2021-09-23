Ковид-диссиденты "под влиянием АДГ"

Немецкие власти и и представитили политобъединений страны обвинили ультраправую партию "Альтернатива для Германии" в радикализации движения ковид-диссидентов.

Дебаты разгорелись после убийство 20-летнего кассира заправки на западе ФРГ. Его застрелил клиент, не пожелавший надеть маску.

Малу Драйер, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц:

"Мы уже видим, как это ужасное убийство пытаются инструментализировать. Мы очень внимательно следим за происходящим, поскольку Интернет - законодательно не регламентирован. Мы знаем, что существует движение протеста против ограничительных мер правительства по отношению к коронаскептикам и так называемой группе сторонних мыслителей".

С последней, как известно, и был связан 49-летний преступник. Как и члены националистического движения "Граждане рейха", "Сторонние мыслители" восприимчивы к идеям ультраправых.

Стефан Крамер, глава Департамента по защите конституции Тюрингии:

"Нельзя допускать того, чтобы, таких людей сначала принижали, считали чудаками, а потом позволили им идти своим путём.Как это было в случае с "гражданами Рейха. Правовое государство должно действовать, устанавливая четкие рамки и вводя ограничения".

С самого начала пандемии "АДГ" выступала против жёстких санитарных мер и антиковидных ограничений. Её оппоненты считают, что ультраправые способствуют усилению раскола в немецком обществе.