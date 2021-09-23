Зелёные активисты в баварской провинции

Динкельсбюль —один из красивейших городов Германии. Он расположен в федеральной земле Бавария и традиционно голосует за консервативный Христианско-социальный союз. Но молодые активисты партии Зелёных, Катарина Шпаррер и Давид Шипек считают, что после 16 лет правления Ангелы Меркель настало время для перемен в Германии.

В ходе предвыборной кампании им приходилось встречать людей, которые приветствуют предложения “Зелёных”, а также тех, кто относится к ним неприязненно. “Зелёных” здесь часто называют партией запретов.

“Нам часто задают вопросы о том, кто будет за всё платить и по поводу запретов, — рассказывает Катарина. — И нам приходится объяснять, что “нет, вы пока сможете использовать дизельное топливо” или, что не будет такого, что вы больше не сможете добраться из пункта А в пункт Б и что мы выступаем за развитие общественного транспорта, за железные дороги и велосипедные дорожки”.

Давид Шипек считает, что климат это центральная проблема этих выборов, так как у нас есть последний шанс изменить политику и помочь Германии достичь своих климатических целей:

"Лично я боюсь жить в будущем через 20-30-40 лет, в котором из-за экологических кризисов и из-за изменения климата у меня не будет возможности жить в нетронутой экосистеме, в той, в которой стоит жить. Поэтому зеленая политика — это политика, ориентированная на будущее, защищающая нашу свободу вместо того, чтобы подвергать ее опасности".

В борьбе за климат важен каждый день. Поэтому Давид Шипек и девять других активистов, а также неправительственная организация по защите окружающей среды подали в суд на правительство Баварии.

Истцы утверждают, что у существующего баварского закона о защите климата размытые формулировки, делающие его неэффективным:

"Мы должны прописать в законе точный год, в котором мы достигнем снижения углекислого газа по сравнению с 1990 г. и в каком точно секторе экономики, например, в транспорте или энергетике. Потому что только после того, как мы юридически определим способы снижения выбросов, мы, экономика и общество, сможем планировать, какие меры и когда должны быть приняты”.

Для Катарины и Давида то, чем они занимаются это не просто политика. На кону будущее их поколения.