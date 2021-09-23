Авиакатастрофа под Хабаровском

Обломки пропавшего у Хабаровска самолёта Ан-26 обнаружены у подножия горы в районе посёлка Корфовский в заповеднике Большехехцирский. Их увидели при облёте вертолёта МЧС в труднодоступном месте.

Ан-26, принадлежавший ЗАО "Летные проверки и системы", пропал с экранов радаров в среду вечером во время технического полёта. На его борту находилсь 6 человек. К поискам привлечены более 70 спасателей и 20 единиц техники, в том числе вертолёты Росавиации и МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").