Джонсон в ООН говорил о климате

Взять ответственность за решение климатических проблем призвал мировых лидеров британский премьер Борис Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Через 6 недель Великобритания будет принимать крупный климатический саммит ООН в Глазго, и Джонсон использовал трибуну ООН, чтобы убедить правительства принять более жёсткие меры по сокращению выбросов и вложить больше средств, чтобы помочь бедным странам очистить свою экономику.

"Саммит COP26 в Глазго будет поворотным моментом для человечества. Мы должны ограничить повышение температуры - ужасающие последствия этого мы уже видели летом, этим летом температура в целом поднялась в среднем на 1,5 ° C. __Мы должны объединиться и все коллективно позврослеть", - сказал Джонсон, призвав "прекратить громить планету, как подвыпивший подросток".

В опубликованном несколько дней тому назад отчёте ООН говорится, что ограничение глобального потепления до 1,5 ° C невозможно без немедленного и массового сокращения выбросов парниковых газов.

Парижское соглашение об изменении климата 2015 года, подписанное на саммите COP21, ставило целью ограничить глобальное потепление менее, чем на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а в идеале - до 1,5 ° C.

Но, исходя из текущих обязательств стран-участниц соглашения, мир, как недавно предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, движется к катастофическим двум 2,7°C. По мнению Гуттериша, без изменения "траектории", саммит COP26 в Шотландии, скорее всего, закончиться неудачей.