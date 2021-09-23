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Германия

Германия ждет заботы о молодых

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 Екатерина Гусева
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"Мамочка" всех немцев.
"Мамочка" всех немцев.   -   Авторское право  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Около 60 миллионов немецких граждан, имеющих право голоса, решат 26 сентября, кто сменит на посту канцлера, казалось бы, бессменную Ангелу Меркель: "мутти", "мамочка", как ее называют немцы, уходит после 16 лет правления. Воспоминания о ней радужны далеко не всех.

Вот несколько точек зрения:

- Ангела Меркель была популярна во всем мире, она выступала посредником между странами, всегда принимала корректные, уравновешенные решения, но вот на внутриполитической арене мы как-то ее не особенно замечали.

- Я жду новую коалицию. 16 лет Меркель - это так же плохо, как четыре года Трампа, нам нужен новый старт, чтобы появились перспективы для молодежи, а не только решения в пользу старших поколений.

- Я жду от будущего федерального правительства осознания проблем и вызовов завтрашнего дня, жду, что оно разработает долгосрочную стратегию, предложит решения для будущего Германии

Euronews будет подробно освещать выборы в Германии 26 сентября.