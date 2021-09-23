Франция и США мирятся по телефону

Пообещать вернуть французского посла в Вашингтон, назначить скорую личную встречу и обозначить взаимное желание договариваться - все это президенты США и Франции успели за полчаса телефонного разговора, который сгладил напряженность в отношениях давних трансатлантических партнеров.

На звонке в Париж настоял лично президент Байден после того, как французы обвинили США едва ли не в предательстве: из-за новой оборонной инициативы Америки АУКУС Париж потерял крупный контракт с Австралией.

Пресс-секретарь белого Дома Джен Псаки отметила: "Президент в разговоре признал, что объявление о (новом) альянсе следовало предварить более широкими консультациями, это стало важным посланием, озвученным в ходе звонка".

В Париже ранее заявили, что члены трехстороннего альянса АУКУС приняли важные решения "за спиной" французов. По мнению британского премьера, Франции пора перестать думать только о себе.

"Я, честно говоря, считаю, что некоторым нашим дорогим друзьям со всего мира стоит взять себя в руки и, так сказать, дать нам передышку, поскольку речь идет о важном шаге для глобальной безопасности", - заметил он.

АУКУС сформирован усилиями Вашингтона, Лондона и Канберры для обеспечения стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Договорившись об участии в альянсе, Австралия разорвала крупный контракт на покупку подлодок французского производства в пользу технологий своих новых партнеров.