Алжир закрыл небо для Марокко

Алжир закрыл своё воздушное пространство для авиации Марокко. Такое решение принял высший совет безопасности страны, как уточнили там, - из-за "продолжающихся провокаций с марокканской стороны".

Распоряжение касается как военных, так и гражданских самолётов и вступает в силу в четверг.

24 августа Алжир разорвал дипломатические отношения со своим восточным соседом, в связи с " целенаправленными враждебными действиями" властей королевства. Алжирский МИД обвинил их в связях с исламистскими группировками и шпионаже.

Отношения между двумя африканскими государствами в последние десятилетия крайне сложные. Главная проблема - давний спор о принадлежности Западной Сахары.

Рабат считает бывшие испанские владения на севере континента частью своей территории. Алжир выступает за независимость региона.

Ранее Марокко и Израиль нормализовали дипотношения. Еврейское государство признало суверенитет королевства над Западной Сахарой. Что только добавило напряженности в отношениях с Алжиром, который поддерживает палестинцев.