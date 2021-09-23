Airbus представил "летающее такси"

Это не декорации к фильму "Пятый элемент", а презентация на авиасаммите в Тулузе "летающего такси" - разработки французской компании Airbus. Воздушное судно похоже на вертолёт с лопастями, как у спиннера. Модель прозвали "гигантским беспилотником", но официально это - CityAirbus NextGen. Он вмещает четырёх пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч. А ещё это экологически чистый транспорт: "летающее такси" оснащено электродвигателем.

Маркус Мэй, директор отдела городской аэромобильности, Airbus:

"Он не приземлится в вашем дворе. Необходима инфраструктура. И мы планируем соединить эту инфраструктуру с уже существующими транспортными узлами. В идеале подключить его к станции метро, например, или автостоянке, парковке. Таким образом вы сможете пользоваться разными видами транспорта в их совокупности и взаимодействии".

Доработка CityAirbus NextGen еще не завершена. Первый полет намечен на 2023 год.