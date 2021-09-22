Грязный воздух убивает миллионы

Природные пожары, промышленность, транспорт - источники загрязнения атмосферы, которое напрямую влияет на здоровье людей. По оценкам ВОЗ, ежегодно грязный воздух убивает семь миллионов человек.

Проанализировав данные за последние 15 лет, учёные организации пришли к выводу, что вредные частицы опасны при меньшей концентрации, чем предполагалось ранее, и понизили их допустимый уровень.

Твёрдые частицы, озон, диоксиды азота и серы, монооксид углерода - представляют особую угрозу. Некоторые проникают из легких в кровь, могут вызывать респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, даже рак.

Больше всех от низкого качества воздуха страдают жители стран со слабой экономикой. Так, 22 из 30 самых загрязнённых городов мира находятся в Индии.

Если страны сократят вредные выбросы и не будут превышать предельный уровень загрязнения, то до 80% смертей с ним связанных удастся избежать, говорят в ВОЗ, а это значит - жизни миллионов людей будут спасены.