ЕС и США пытаются восстановить доверие

Европа и Америка должны суметь преодолеть разногласия, вызванные недавним созданием оборонного альянса АУКУС, что пробило большую трещину в трансатлантических отношениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике:

"Я уверен, что мы обсудим недавние проблемы и сумеем укрепить доверие между нами. Учитывая переговоры, которые провели президент Байден и президент Макрон, я уверен, что мы сможем работать вместе".

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Основываясь на результатах очень важного и продуктивного саммита ЕС-США, в котором принял участие президент Байден, мы проводим с тех пор большую работу, и мы можем многое рассказать о нашей совместной работе буквально по всему миру, включая Афганистан, индотихоокеанский регион и многое другое".

Ранее Жозеп Боррель высказал поддержку Франции, которая из-за создания АУКУС потеряла крупный контракт на строительство подводных лодок для Австралии. Париж на этом фоне отозвал послов из Вашингтона и Канберры.