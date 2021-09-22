Под Киевом обстреляли машину первого помощника Зеленского

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение, его машина была обстреляна неизвестными. Как сообщил в среду депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в своем Telegram-канале, Шефир не пострадал, но его шофер получил огнестрельное ранение, в него "попало три пули".

По информации украинских СМИ, водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

МВД Украины подтвердило факт обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, и сообщило о начале розыска стрелявших. "Ведется розыск лиц, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины, проводится полицейская спецоперация", - говорится в твиттере ведомства. В МВД уточнили, что в автомобиль выпущено 10 пуль.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия "открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Шефир считается давним другом президента Украины Владимира Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95".