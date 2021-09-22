В Пермском крае провожают погибших

В Пермском крае прощаются с погибшими во время стрельбы в госуниверситете, сегодня хоронят Ксению Самченко и Екатерину Шакирову, девушкам было 18 и 19 лет соответственно.

Кристина Филипова, жительница Перми, не скрывает слез: "Не только для родителей это трагедия, для всех окружающих это трагедия. Я считаю, что такое не должно происходить в нашей стране, в наше мирное время. Это - маленькие дети, которых родители отправили учиться, получать знания, но они, к сожалению, уже никогда не вернутся домой".

Число пострадавших, физически и психологически, по последним данным превышает 40, семь тяжелораненных спецбортом доставлены из Перми в Москву. Президент Владимир Путин распорядился об оказании пострадавшим и их семьям необходимой поддержки, эстафету приняли краевые власти и руководство университета.

Во вторник в Перми прошел день траура. Когда слова бессильны, на помощь приходит музыка: в память о погибших в Пермской филармонии состоялся концерт духовной музыки в исполнении Уральского государственного камерного хора.