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Греция

Новый лагерь беженцев: без мышей, но за колючей проволокой

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 Павел Барсуков
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Новый лагерь тщательно ограждён
Новый лагерь тщательно ограждён   -   Авторское право  Michael Svarnias/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Новый лагерь беженцев на греческом острове Самос, официально открытый с большой помпой несколько дней назад, греческие власти называют "концом позора". В печально известном его предшественнике в самые тяжёлые времена жили более 7 тысяч человек на менее чем 700 мест; теперь ситуация обратная: в рассчитанном на 3 тысячи мест заведении обитают около 500 беженцев. Для соискателей убежища условия тут вне всяких сомнений лучше, чем то, где они вынуждены были существовать раньше.

"В старом лагере было очень плохо, ужасно. Здесь условия лучше. У нас есть где спать и нам не приходится делить кровать с мышами, как было на старом месте".

Michael Svarnias/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Новый лагерь пока ещё не переполненMichael Svarnias/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Всё же они надеются, что и это место будет лишь временным пристанищем на пути в европейскую жизнь.

"В новом лагере хорошо, но мы хотим получить ответ на запрос о предоставлении убежища. Я хочу, чтобы у моих детей был дом. Они заслуживают большего. Моя дочь любит школу, ей нравится учить иностранные языки. Я хочу, чтобы и у моего сына было будущее".

Michael Svarnias/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Периметр нового лагеряMichael Svarnias/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Однако многие неправительственные организации резко раскритиковали и это заведение. Построенное на деньги Еврокомиссии, оно вполне официально именуется "лагерем закрытого типа", то есть фактически тюремного: ряды колючей проволоки на высоких заборах и камеры видеонаблюдения.

А кроме того, есть опасения, что нестеснённое существование продлится недолго.

Апостолос Стаикос, Euronews:

"Меньше беженцев, лучшие условия жизни и вдалеке от больших городов. В случае с Самосом эти задачи греческого правительства были реализованы. Однако возможная новая волна беженцев из Афганистана может свести все усилия на нет и заставить вспомнить 2015 год".