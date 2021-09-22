Байден и Джонсон обсудили AUKUS

Создание нового партнерства в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США, известного как AUKUS, стало одной из главных тем двусторонней встречи Джозефа Байдена и Бориса Джонсона в Белом доме. Британский премьер и американский президент подчеркнули важность той роли, которую альянс, по их словам, будет играть в продвижении мира и стабильности на планете.

Формирование нового оборонного союза вызвало критику со стороны ряда влиятельных членов НАТО, в первую очередь - Франции. Ее поддержали другие страны ЕС. Генсек НАТО попытался сбить напряжение.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Я полностью понимаю разочарование Франции. В то же время союзники по НАТО согласны с общей картиной, с самыми важными вызовами. Это то, чему мы должны противостоять вместе в НАТО. Северная Америка и Европа вместе входят в НАТО, чтобы решать все наши общие проблемы, включая меняющийся глобальный баланс сил".

Создание нового тройственного альянса на Западе объясняют обеспокоенностью по поводу возросшего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках партнерства Канберра получит технологии британских и американских атомных подводных лодок, отказавшись от соответствующего контракта с Францией.