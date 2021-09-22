Афганские футболистки бежали в Португалию

В течение нескольких недель эти юные футболистки - члены молодежной сборной Афганистана - жили в неведении и страхе - за свою спортивную карьеру и судьбу.

Они ждали известия о том, что смогут покинуть страну. На днях самолёт с 26-ю спортсменками и членами их семей приземлился в Лиссабоне. Власти Португалии предоставили им убежище.

Фархунда Мухтадж, капитан женской сборной Афганистана по футболу: "Я рада, что они смогли выстоять, проявить силу и настойчивость, выступить в защиту женщин, других спортсменок, которые остались там. Да, сейчас футболистки находятся в безопасном месте, но Афганистан навсегда останется в их сердцах. Душой они всегда будут болеть за судьбу этой страны".

Ранее пришедшие к власти в Афганистане талибы запретили женщинам заниматься спортом, пообещав, что они смогут учиться в школах и университетах. Но вскоре был сделан ещё один шаг по ограничению их прав: в стране упразднили Министерство по делам женщин, заменив его "Министерством пропаганды добродетели и предотвращения пороков".