"Высокие встречи" в Нью-Йорке

Вопреки пандемии более 100 мировых лидеров собираются в Нью-Йорке для участия в ежегодной Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Еще десятки их коллег присоединятся к мероприятию через интернет. В канун открытия форума президент США Джо Байден провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны сверили часы по главным вопросам вынесенной на суд Генассамблеи повестки дня - от международных конфликтов через пандемию к изменению климата.

"С нынешними обязательствами стран-членов по климату мир находится на грани катастрофы из-за потепления на 2,7 градуса по Цельсию вместо 1,5 градусов, которые, как мы договорились, должны быть предельной величиной".

Стороны обсудили и совместную стратегию по предотвращению конфликтов - вопрос, особенно актуальный после неоднозначного завершения американцами кампании в Афганистане, где после их ухода власть взяли талибы. Гуманитарное взаимодействие с нуждающимися регионами, в том числе Афганистаном - одна из главных профильных площадок деятельности ООН.

На слете в Нью-Йорке стороны обсудят, как помочь пострадавшим в пандемию странам - в частности, вакцинами. Канцлер Германии Ангела Меркель записала для участников Генассамблеи послание на этот счет.

"Пандемия коронавируса отбросила нас назад в отношении выполнения Целей устойчивого развития ООН, - заявила Меркель. - Так что принять решительные меры сегодня крайне важно. Нынешний глобальный кризис дает нам всем шанс делать жизнь и экономику более устойчивыми".

Неделя высоких встреч проходит в рамках стартовавшей 14 сентября 76 сессии Генассмабели ООН. Состав участников и повестка дня остаются подвижными до последнего момента - из-за санитарных ограничений.