"Меня лишили права выбора": в Москве прошла акция протеста

В Москве на Пушкинской площади прошла манифестация против фальсификаций на выборах в Государственную Думу. Несогласованную с властями акцию организовали представители КПРФ. Несмотря на дождь и ветер, в центре Москвы собрались несколько сотен людей.

Никита: "Меня не устраивают результаты выборов. Я считаю, что это плевок в очередной раз в сторону всех граждан и нашего выбора".

Алексей: "Я пришел голосовать, а за меня кто-то уже проголосовал. То есть я лишен права выбора. В итоге я не проголосовал".

На Пушкинской площади присутствовали несколько кандидатов в депутаты Госдумы от коммунистов, в числе которых был Валерий Рашкин. Они требовали отменить итоги выборов в столице. В КПРФ утверждают, что их кандидаты "уверенно побеждали" в одномандатных округах Москвы, пока не стали известны результаты электронного голосования.

Валерий Рашкин Депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ: "Мы представители КПРФ Московского городского комитета, наши кандидаты, не согласны категорически с результатами голосования. Мы не признаем эти выборы в Москве".

Находящийся в исправительной колонии оппозиционный политик Алексей Навальный связал перенос оглашения результатов электронного голосования в Москве с фальсификациями. Об этом он написал в своем Инстаграме : "Насколько я понимаю, по данным с офлайновых участков видно, что в Москве кандидаты "Умного голосования“ победили в 12 округах из 15, а в Питере ― в 7 из 8. Поэтому робот задумался, закурил и решил тормознуть с публикацией, пока ловкие ручонки единороссов не подделают результаты на полностью противоположные".

На выборах в Госдуму партия власти "Единая Россия", по данным ЦИК, одержала победу, набрав почти 49, 82 % голосов избирателей. Согласно предварительным подсчетам, единороссы получают конституционное большинство в Госдуме - более 300 депутатских мандатов. Электоральный барьер в 5% преодолели КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — за правду" и "Новые люди". Ранее сообщалось, что окончательные итоги голосования будут подведены 24 сентября.