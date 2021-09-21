Россия "не готова прислушиваться" к выводам ЕСПЧ по делу Литвиненко

Во вторник Россия объявила, что "не готова прислушиваться" к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое признало Москву "ответственной" за убийство бывшего шпиона Александра Литвиненко в 2006 году.

"До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет", - добавил он.

Во вторник ЕСПЧ постановил, что существует "сильная презумпция" того, что виновные в отравлении Александра Литвиненко, установленные британским следствием, "действовали как агенты российского государства", и что Москва не предоставила никакого "удовлетворительного" альтернативного объяснения.

ЕСПЧ 21 сентября опубликовал постановление, заявив, что РФ не провела эффективного расследования и не способствовала привлечению к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства Литвиненко.

Суд постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс.

Бывший агент КГБ, а затем ФСБ, Александр Литвиненко был уволен из российских спецслужб, а затем получил убежище в Великобритании в 2001 году. Он был известен тем, что критиковал российские спецслужбы за коррупцию и предполагаемые связи с организованной преступностью.

Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в результате отравления полонием-210, высокотоксичным радиоактивным веществом. В следственном отчете, опубликованном в 2016 году, британские власти назвали россиян Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового исполнителями его убийства.

Москва отказалась выдать россиян. Во вторник Луговой заявил агентству "Интерфакс", что решение ЕСПЧ было "незаконным" и "политически мотивированным" и что Россия "сделала все, чтобы установить истину", но британские власти не выполнили его просьбы.

В интервью AFP в июле Луговой сказал, что это дело "останется тайной, покрытой мраком", поскольку британские секретные службы "делают все возможное, чтобы мы никогда не узнали правду".

В Кремле считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.