Выборы в Госдуму РФ: в ожидании результатов

Предварительные итоги выборов в Госдуму России вызвали много вопросов как по самому процессу голосования, так и по подсчёту голосов. Оппоненты Кремля указывают на то, что предвыборные опросы свидетельствовали о более низком рейтинге "Единой России", который внезапно вырос за счёт главным образом электронного голосования. Они также жалуются на фальсификации и неравноправие кандидатов.

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подвести итоги лишь в пятницу, призвав решительно отменять результаты при выявлении нарушений и посетовала на попытки вмешательства в выборы извне:

"Беспрецедентные были атаки, было огромное беспрецедентное желание снести наши выборы, дискредитировать их, мы вот сегодня обсуждали с коллегами: такого уровня напора интенсивности атак на наши все ресурсы цифровые не было никогда" .

КПРФ собирается оспорить результаты в некоторых округах, в особенности по электронному голосованию, а партия "Яблоко" заявила, что не признаёт поражение двух своих кандидатов в Москве, и не считает прошедшие выборы честными, конкурентными и справедливыми.

"Можно написать учебник фальсификаций, может быть, даже азбуку: на каждую букву может найтись фальсификация. Это только нарушения в день голосования. Но есть же ещё пять лет до этого, когда есть цензура в средствах массовой информации, когда не допускают кандидатов до выборов, когда принимаются законы, которые способствуют политическим репрессиям. Всё это есть и между выборами. То есть те три дня которые были - это только финал всего процесса", - сказал "Евроньюс" лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

По итогам обработки более 99% протоколов, "Яблоко" набрало 1,33% при проходном барьере в 5%. По предварительным результатам в Госдуму РФ впервые за 20 лет проходят пять партий — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и "Новые люди".