Байден на Генассамблее ООН: угрозы и мировое лидерство

Байден на Генассамблее ООН: угрозы и мировое лидерствоКомментарии
"Америка будет на первой линии в борьбе с глобальными угрозами, опираясь при этом на многосторонние действия." С такой речью Джо Байден впервые обратился в качестве президента США к участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о разобщённости и вопиющем неравенстве народов перед лицом бедствий: "Ковид-19 и климатические потрясения выявили уязвимость наших обществ и планеты в целом. Тем не менее вместо того, чтобы забыть о собственных амбициях и объединить усилия, мы наблюдаем эгоизм. Вместо солидарности мы несёмся к саморазрушению. Другой тяжелый недуг нашего времени - это кризис доверия."
Американский лидер, выступавший после Генсека, подтвердил, что его страна готова служить примером и мобилизовать мировое сообщество по вопросам здравоохранения, климата, безопасности и прав человека.