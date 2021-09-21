Берлинцев тревожит квартирный вопрос

80% жителей Берлина снимают жильё. Но привлекательность берлинской недвижимости для инвесторов, нехватка жилья и переселение сюда 350 тыс. человек за последние 10 лет взвинтили стоимость аренды.

Всё больше берлинцев требуют от федерального правительства заморозить стоимость аренды за жильё и строить больше социального и доступного жилья.

В прошлом году городские власти попытались заморозить стоимость аренды жилья. Но в апреле этого года Конституционный суд постановил, что эта мера нарушает конституцию, так как такого рода решения подлежат юрисдикции федерального, а не регионального правительства.

Райнер Вильд из берлинской ассоциации квартиросъёмщиков говорят, что разрыв между богатыми и бедными на рынке жилья даёт о себе знать особенно остро:

“Проблема в том, что семьям с доходами ниже среднего приходится отдавать за жилье половину или больше своих доходов”.

В настоящее время стоимость аренды квадратного метра в Берлине составляет 5,30€ в панельных домах и не меньше 13€ в довоенных домах и элитных новостройках.

Конкуренция среди квартиросъемщиков — очень высокая. В январе этого года на одну квартиру в среднем претендовали 214 жителей Берлина.

Но главной причиной тяжелой ситуации на рынке жилья многие считают продажу муниципального жилищного фонда корпоративным собственникам в начале 2000 гг.

“Уже несколько мы пытаемся не только остановить этот процесс, — говорит глава жилищного департамента берлинского правительства Венке Кристоф, — но и развернуть его, вернув часть этих квартир в собственность города”.

26 сентября берлинцы примут участие в референдуме по вопросу о возможной экспроприации более 240 тыс. квартир, принадлежащих сейчас крупным компаниям-рантье. Результаты референдума не будут обязательны для исполнения, но само его проведение призвано оказать давление на правительство Берлина.

Новые дома в Берлине строятся. Но, как рассказывает житель север-западного Берлина Хайнц-Юрген Корте, местные жители опасаются, что застройщик купил по соседству участок для строительства дорогостоящего кондоминиума:

“Конечно, мы хотим продолжать здесь жить. Мы не против строительства, Берлину нужны квартиры. Но мы хотим, чтобы строительство было социально-ориентированным”.

Не вызывает сомнения, что квартирный вопрос, тяготеющий над многими берлинцами, повлияет на их выбор в день голосования.