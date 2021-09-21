"Евросоюзу нужно больше думать о своих интересах"

Европейскому союзу необходимо проявлять больше самостоятельности и независимости во внешней политике и обороне — заявляют министры стран ЕС на встрече в Брюсселе, где обсуждали создание нового оборонного союза между США, Великобританией и Австралией — и потерю из-за этого Францией контракта на постройку подводных лодок. Союзники остаются, но доверие подорвано, констатируют европейские политики.

Клеман Бон, французский министр по делам Европы:

"Не становясь более агрессивными и не выступая против союзников, мы должны стать более суверенными, более автономными, способными защищать свои интересы, думать и о себе тоже — свидетельствами тому и афганский кризис, и нынешние трения".

Михаэль Рот, немецкий министр по делам Европы:

"Эти события вновь заставили Европейский Союз задуматься и спросить себя — как нам усилить свой суверенитет, как нам суметь встать единым фронтом в делах международной политики и безопасности".

После создания AUKUS Австралия объявила, что разрывает контракт с французскими верфями, а вместо этого будет строить субмарины сама, причём атомные, по технологиям, которые обещали предоставить США. В Европе такой шаг назвали ударом в спину, Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры.