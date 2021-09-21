Канада: либералы одерживают победу на выборах, но не получают большинство в парламенте

В Канаде Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо выиграла внеочередные парламентские выборы, но не получила то, к чему так стремилась - большинства в нижней палате законодательного органа. Таким образом, либералам вновь придется формировать правительство меньшинства.

На второе место по предварительным результатам голосования вышла Консервативная партия Эрина О'Тула. Второе место у Квебекского блока. В парламент так же прошли Новая демократическая партия и Партия "зеленых".

Очередные выборы должны были состояться в Канаде 2023 году. Однако в августе нынешнего года Трюдо объявил о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 20 сентября. Политик надеялся воспользоваться общественной поддержкой в контексте успехов в борьбе с пандемией и сформировать правительство большинства, что не получилось сделать на выборах 2019 года. Тогда Либеральная партия смогла получить лишь 155 мандатов, что мешало ей беспрепятственно принимать законы, необходимые для реализации ее повестки.

Либералам, считают наблюдатели, снова придется искать поддержки у Квебекского блока и Новой демократической партии, которые уже не раз выручали Трюдо.