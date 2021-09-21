Все за одного

Европейские дипломаты встали на сторону у Франции в конфликте с США из-за потери контракта на поставки подводных лодок французского производства в Австралию. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил договоренности Вашингтона и Канберры, достигнутые за спиной их партнеров, и объявил о кризисе доверия во взаимоотношениях с США.

В том же ключе высказался в Нью-Йорке и Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, по его словам, решения нового трехстороннего альянса Вашингтона, Лондона и Канберры идут вразрез с заявленной стратегией на тесное сотрудничество с ЕС.

"В ходе дискуссий министры иностранных дел ЕС выразили явную солидарность с Францией и пользуются случаем, чтобы призвать к более широкому партнерству с Европейским Союзом в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил Боррель.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN назвала действия США в отношении Франции неприемлемыми. Отсутствие лояльности американцев по отношению к давнему партнеру по НАТО отметил и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

США со своей стороны дали понять, что не собираются ссориться с Францией и - шире -с европейской семьей. Впервые с начала пандемии Вашингтон открывает границы для европейцев, а президент Джо Байден, по сообщениям, попросил об организации телефонного разговора со своим французским коллегой после того, как Эммануэль Макрон решил не лететь в Нью-Йорк.