США упрощают въезд в страну

Власти США намерены снять ограничения на въезд в страну для полностью вакцинированных иностранцев. При посадке в самолёт им потребуется предъявить соответствующий сертификат. Ожидается, что новые правила начнут действовать уже в ноябре.

Начиная с марта прошлого года жители ряда стран, включая граждан ЕС, не могли приезжать в Соединённые Штаты – запрет был введён для противодействия распространению коронавируса. При этом Евросоюз, где успешно проводится вакцинация, открыл свои границы для американских граждан ещё в июне и настаивал на введении аналогичной меры.