Генсек ООН призвал не допустить холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал США и КНР предпринять усилия, чтобы избежать новой холодной войны, которая может оказаться намного опаснее предыдущей. В преддверии Генеральной Ассамблеи ООН Гуттериш заявил, что развивающаяся между двумя странами конфронтация угрожает всему миру:

– В некоторых вопросах конфронтация неизбежна. Это касается прав человека, а также ряда геостратегических проблем, в частности – ситуации в Южно-Китайском море. Есть также вопросы, в которых, мне представляется, интересы совпадают, и где должно быть тесное сотрудничество – такие, как климат. А ещё есть вопросы, по которым необходимы серьёзные переговоры: торговля и технологии. К сожалению, сейчас наблюдается только конфронтация. Необходимо восстановить функциональные отношения между двумя державами.

Противостояние между Пекином и Вашингтоном будет одной из главных тем на генеральной ассамблее ООН, в которой примут участие около ста мировых лидеров. Среди других важных вопросов – экономическая ситуация в перешедшем под власть талибов Афганистане и проблемы, связанные с климатическими изменениями, а также пути преодоления последствий пандемии.