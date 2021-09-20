Россия считает голоса

В России от Камчатки до Калининграда подводят итоги парламентских выборов. Власти Камчатского края сообщили, что после обработки всех бюллетеней в регионе лидирует партия "Единая Россия", за ней - КПРФ, ЛДПР. Расстановка сил, которая, по предварительным данным ЦИК, отражает ситуацию и в целом по стране.

Сергей Собянин, мэр Москвы, отметил: "Завершились очень важные выборы, которые определят судьбу нашего города, страны, ее стратегию развития, ее суверенитет, ее экономику".

Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, столько же - по одномандатным округам. Политолог Сергей Марков подводит итоги: "Главное в этих выборах - то, что парламент остается прежним, в нем большинство по-прежнему будет иметь политическая партия, которая поддерживает Владимира Путина и которую поддерживает Владимир Путин. И она поэтому будет одобрять все решения Владимира Путина и все решения его правительства".

Александр Кынев, политический аналитик, оценивает расклад голосов так: "Это - результат вклада аномальных регионов, доля которых в общем составе избирателей страны - не более трети. Хочу напомнить, что за счет того, что явка в них очень высокая, а в крупных городах и протестных регионах маленькая, пять лет назад они дали половину всех голосов, подданных за "Единую Россию" - за счет этих диспролорций".

В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн - опция, предусматривающая возможность для избирателя пересмотреть свой выбор в течение нескольких часов.

Наблюдатели от оппозиции и журналисты сообщают о многочисленных нарушениях в дни выборов, а ЦИК и Общественная палата жалуются на "фейки". В Думе обвинили зарубежные неправительственные организации в массовом распространении недостоверных сведений о голосовании.